﻿ملابس ميلانيا وايفانكا في السعودية محط الانظار

ملابس سيدة البيت الابيض في رحلتها الخارجية الاولى محط انظار النقاد دوما، لكن بالنسبة إلى ميلانيا ترامب، يحظى الاهتمام بأزيائها بأهمية مضاعفة: فهي عارضة أزياء سابقة وزوجة الرئيس الأمريكي في زيارة رسمية إلى السعودية.

ترافق ميلانيا (47 عاما) وابنة الرئيس الكبرى إيفانكا (35 عاما) الرئيس الأمريك ي في زيارته إلى المملكة العربية السعودية. وفي موازاة الملفات السياسية التي سيجري بحثها، والخطاب المرتقب لترامب عن الاسلام، والمشاكل الداخلية التي تواجه إدارته، سبقت الزيارة السعودية أسئلة حول ملابس ميلانيا وايفانكا وما إذا كانتا ستقومان بتغطية رأسيهما.

وصعدت السيدة الاولى إلى طائرة «اير فورس وان» وهي ترتدي قميصا أبيض ضيقا وتنورة برتقالية وحذاء بكعب عال. لكنها خرجت منها بلباس مختلف: سروال اسود فضفاض مع قميص أسود يغطي ذراعيها وحزام ذهبي.

وكما فعلت السيدة الاولى السابقة ميشيل اوباما لدى زيارتها السعودية، وقبلها لورا بوش، أبقت ميلانيا شعرها مكشوفا.

بدورها، دخلت ايفانكا الطائرة الرئاسية في بداية الرحلة وهي ترتدي ثوبا يعلو ركبتيها، وغادرتها بثوب طويل يغطي كامل ذراعيها ايضا، باللونين الاسود والابيض، ممسكة بيد زوجها.