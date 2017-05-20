﻿السعودية تستقبل ترامب بالمدفعية والطائرات والاضواء

الرياض- «القدس العربي» ـ وكالات: من الصور الضخمة والاضواء، إلى الطلقات المدفعية والطلعات الجوية، استقبلت المملكة السعودية بحفاوة السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وتتناقض الحفاوة التي حظي بها ترامب، من باب الطائرة إلى مقر اقامته، مع الاستقبال البرتوكولي لسلفه الرئيس السابق باراك اوباما الذي زار السعودية في نيسان/ابريل 2016 والذي شابت العلاقات بين إدارته والمملكة توترات على خلفية الاتفاق النووي الموقع مع ايران.

واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا التي ارتدت ملابس مغايرة تماما لتلك التي غادرت بها الولايات المتحدة: سروال اسود فضفاض مع قميص أسود وحزام ذهبي، مكشوفة الشعر، بدل القميص الابيض الضيق والتنورة البرتقالية في بداية رحلتها.

وأطلقت المدفعية فور وصول ترامب طلقات ترحيبية، وحلقت مجموعة من الطائرات السعودية ترحيبا، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

ومن الباب الخلفي للطائرة، خرجت ابنة ترامب ايفانكا، مرتدية ثوبا طويلا باللونين الاسود والابيض، وزوجها جاريد كوشنر، يدا بيد، إلى جانب أعضاء آخرين في الوفد بينهم المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر ومساعدة مستشار الامن القومي الأمريك ية المصرية الاصل دينا حبيب باول.

وتوجه الملك سلمان بالحديث إلى ترامب مبتسما، ثم رافقه في سيارة رئاسية سوداء حملت العلمين السعودي والأمريكي ضمن موكب كبير إلى مقر اقامته في احد فنادق العاصمة. وخلت الطرقات التي زينت بالاعلام وبصور الملك وترامب الا من سيارات الشرطة.

وكانت سلطات الرياض أغرقت شوارع العاصمة بصفوف طويلة من اعلام البلدين، وباللوحات الضخمة التي جمعت العاهل السعودي وترامب والى جانبهما شعار الزيارة «العزم يجمعنا».

وفي خطوة استثنائية، منحت المملكة تأشيرات لمئات الصحافيين الاجانب لتغطية الزيارة، الا انها وضعت قيودا على تحركاتهم وعلى حضورهم للفاعليات الرئيسية. وفي المركز المخصص الاعلاميين في أحد الفنادق الكبرى على بعد نحو عشرة كلم من مقر اقامة ترامب، اكتفى صحافيون بتصوير لحظات وصول الرئيس الأمريكي بهواتفهم من على شاشات التلفزيون.

وعلى الواجهة الضخمة لمبنى الفندق الذي يقيم فيه ترامب، يعكس عرض من الاضواء صورة البيت الابيض على المبنى، قبل ان يتحول إلى معالم من السعودية، ثم يعكس صورتين كبيرتين للملك لسلمان ولترامب وبينهما يدان تتصافحان.

وأجرى ترامب أمس محادثات مع العاهل السعودي ومسؤولين آخرين في المملكة. وسيعقد اليوم الأحد اجتماعات مع قادة دول الخليج وسيلقي خطابا مرتقبا حول الاسلام امام رؤساء ومسؤولين من دول عربية ومسلمة.