﻿الشرطة تقتحم مكتب زعيمة المعارضة في بنغلادش

دكا ـ (أ ف ب): اقتحمت الشرطة في بنغلادش أمس مكتب زعيمة المعارضة الرئيسية في البلاد بحثا عن «وثائق معادية للدولة»، ما أدى الى تظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من أنصار حزبها.

وكسر عناصر الشرطة الأقفال للدخول إلى مكتب خالدة ضياء التي شغلت منصب رئيس وزراء مرتين، في هجوم اعتبر حزبها أنه حلقة في سلسلة من تحركات ذات دوافع سياسية ضد المعارضة التي تتحضر لخوض الانتخابات المقبلة.

وفتش العشرات من عناصر الشرطة المبنى مدة ساعتين إلا أنهم أفادوا لاحقا «أنه لم يعثر على أي مواد» ذات أهمية بالنسبة للسلطات.