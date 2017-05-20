﻿استطلاع: ثلثا الألمان يتوقعون عدم إكمال ترامب فترة ولايته

برلين ـ (د ب أ): كشف استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الألمان يتوقعون ألا يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اكمال ولايته الرئاسية.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد سيفي لصالح صحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس، أن 3ر24٪ من الألمان يرون أن ترامب سيكمل ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام.

وأوضحت النتائج أن أعلى نسبة للأشخاص الذين توقعوا اكمال ترامب ولايته حتى نهايتها، كانت بين أنصار حزب البديل الألماني اليميني الشعبوي إذ بلغت نسبتهم 6ر56٪، فيما أعرب أنصار كل الأحزاب الأخرى عن اعتقادهم بأنه لن يستمر في منصبه لنهاية فترة ولايته.