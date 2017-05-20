﻿توجيه الاتهام إلى مشتبه به في اعتداء الشانزيليزيه

باريس ـ (أ ف ب): وجهت السلطات الفرنسية الاتهام وأوقفت رجلا في الـ 23 بعد مطابقة عينة من حمضه النووي عثر عليها على السلاح المستخدم في اعتداء 20 نيسان/ابريل في جادة الشانزيليزيه في باريس، حسب ما أفاد مصدر قضائي أمس.

وتم اكتشاف آثار من الحمض النووي للمتهم غير المعروف لدى أجهزة الاستخبارات على مقبض الكلاشنيكوف الذي استخدمه كريم شرفي لقتل شرطي في الـ37 وإصابة شرطيين اثنين آخرين، أحدهما جروحه خطرة، إضافة إلى سائحة ألمانية، قبل أن يقتل.