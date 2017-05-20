﻿توصية قضائية بمصر بتأييد سجن مرسي 40 عاما في «التخابر مع قطر»

القاهرة ـ (الأناضول): أوصت نيابة محكمة النقض المصرية، أمس ، بتأييد بالسجن 40 عاما، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا لمصر، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر»، حسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين هم مرسي وسكرتيره أيمن الصيرفي، (سجن لكلا منهما 40عاما)، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، (السجن المؤبد)، و3 آخرين حاصلين على حكم أولى بالإعدام، والإعلامي المصري، خالد رضوان (سجن15 عاما)، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.