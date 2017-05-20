﻿الجيش التونسي يطلق النار في الهواء لتفريق محتجين أمام محطة غاز

تونس ـ (رويترز): أطلق الجيش التونسي الرصاص في الهواء، أمس ، لتفريق محتجين يحاولون اقتحام محطة لضخ البترول والغاز وإغلاقها في صحراء تطاوين بجنوب البلاد في تصعيد للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

تمثل الاحتجاجات في ولاية تطاوين بجنوب تونس اختبارا لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقد أجبرت اثنتين من شركات الطاقة الأجنبية بالفعل على وقف الإنتاج أو نقل موظفين كإجراء احترازي.

وقال شهود إن الجيش أطلق الرصاص حين أراد المحتجون المطالبون بفرص عمل اقتحام شركة نقل الغاز لإغلاق نقطة الضخ.