الملك سلمان وترامب يؤديان رقصة “العرضة” والرئيس الأمريكي يؤكد: “كان ذلك يوما رائعا”

الرياض- الأناضول- د ب أ- أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت، رقصة “العرضة” التراثية، بمشاركة أمراء ووزراء ومواطنين.

وأقامت السعودية احتفالية تراثية في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالراياض احتفاءً بترامب.

وخلال الاحتفالية شارك كلا من العاهل السعودي وترامب في أداء “العرضة”.

ووقف ترامب في وصف واحد مع مؤدي العرضة، ممسكا بسيف، محاولا تقليد حركات السعوديين في أداء العرضة، وهو يتمايل على نغمال الطبول.

و”العرضة” هي رقصة شعبية جماعية بالسيوف من التراث الشعبي الواسع الانتشار في دول الخليج العربي.

وكانت “العرضة” تُؤدى في السابق خلال الحروب بهدف إثارة الحماسة والحمية والغيرة الوطنية لدى المحاربين، بينما تؤدى حاليا في المناسبات الوطنية والاجتماعية السعيدة.

ومن جانب آخر، وصف الرئيس الأمريكي، يومه الأول في السعودية، السبت، بأنه “يوم رائع″، بعد أن وقع البلدان عدة اتفاقات استثمارية بقيمة 280 مليار دولار أمريكي.

وقال ترامب، وفقا للصحفيين المرافقين للرئيس خلال زيارته “لقد كان ذلك يوما رائعا، استثمارات هائلة في الولايات المتحدة. استثمارات بمئات المليارات من الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة، والوظائف والوظائف والوظائف”.

وبعد اجتماعه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد ترامب اجتماعا مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف.

وكان الملك سلمان والرئيس ترامب وقعا في بداية لقائهما في قصر اليمامة بالرياض، فى وقت سابق من السبت، اتفاقية أطلق عليها اسم “الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين”.

وشهد الزعيمان التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين قدر إجماليها بحوالي 280 مليار دولار، ينتظر أن توفر مئات آلاف الوظائف في البلدين، إلا أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن “قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الرياض وواشنطن تقدر بحوالي 350 مليار دولار في 10 سنوات”.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق السبت “عن اتفاقيات دفاعية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية تقدر قيمتها بحوالي 110 مليارات دولار”.

وقالت واشنطن إن “الاتفاقيات مع السعودية ستدعم أمن الخليج ضد تهديدات إيران والإرهاب الإقليمي”.

وكان الملك سلمان قلد ترامب السبت قلادة الملك عبدالعزيز، التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية، بعد مراسم الاستقبال الرسمية التي شهدت حفاوة بالغة بالرئيس الأمريكي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن “خادم الحرمين الشريفين” أقام مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأمريكي والوفد المرافق له.

ويذكر أن ترامب هو أول رئيس أمريكي يختار التوجه إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية له، وأشار كلا من وزيري خارجية الدولتين إلى الطبيعة التاريخية للرحلة.

وتعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية الثنائية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.