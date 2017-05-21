المخلافي: صاروخ الحوثيين على السعودية يوم زيارة ترامب مؤشر أنهم لا يسعون للسلام

صنعاء- الأناضول- قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، السبت، إن إطلاق جماعة “أنصار الله” (الحوثي) صاروخاً باليستياً نحو الأراضي السعودية يوم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة “مؤشر واضح أنها لا تسعى للسلام ولا تؤمن به”.

وأوضح المخلافي، خلال استقباله في السفارة اليمنية بالرياض، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ستيوارت جونز، أن “الحوثيين يحاصرون المدن اليمنية ويعتدون على المملكة العربية السعودية، ويقومون بتهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر”، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد “أن الحكومة اليمنية التي كانت ولا تزال تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ، لم تغير موقفها الهادف لتحقيق سلام كامل يستعيد الدولة وينهي معاناة الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها”.

وعبر المسؤول اليمني عن تفاؤل حكومته بـ”الموقف القوي والواضح للإدارة الأمريكية الجديدة الرافض للتدخلات الإيرانية في اليمن والداعم لجهود القيادة الشرعية والحكومة اليمنية من أجل استعادة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه”.

والجمعة، أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، في منطقة غير مأهولة بالسكان، قرب العاصمة السعودية الرياض.

وبدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة رسمية للملكة العربية السعودية، السبت، تستمر يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع عدد من المسؤولين السعوديين، ونظرائهم من عدة دول عربية وإسلامية.