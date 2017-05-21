تحقيق فرنسي بشبهات فساد في صفقة بيع غواصات للبرازيل

باريس- أ ف ب- فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في شبهات رشاوى يحتمل ان تكون اتاحت لفرنسا في اواخر 2008 انتزاع عقد ضخم لبيع غواصات للبرازيل، في صفقة بلغت قيمتها مليارات الدولارات، كما افادت صحيفة لوباريزيان السبت.

وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني ان النيابة العامة المالية فتحت في تشرين الاول/ اكتوبر تحقيقا تمهيديا بشبهة “فساد موظفين عامين اجانب” في هذه الصفقة التي ابرمت في 23 كانون الاول/ ديسمبر 2008 خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي في حينه نيكولا ساركوزي الى نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

من جهته أكد مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس أن هناك تحقيقا في شبهات فساد حول طلبية غواصات للبرازيل، من دون اية تفاصيل اضافية.

وردا على اتصال لفرانس برس قالت النيابة العامة المالية انها “لا تؤكد ولا تنفي” المعلومات المنشورة في الصحيفة.

وكانت البرازيل طلبت شراء أربع غواصات هجومية من طراز سكوربين، في صفقة تضمنت ايضا نقل جزء مهم من التكنولوجيا ايضا.

وسكوربين غواصة هجومية تقليدية تصنعها ورش “دي سي ان اس″ الفرنسية بالتعاون مع نافانيا الاسبانية.