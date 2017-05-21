طائرة تابعة للاسترالية “كوانتاس″ تعود أدراجها بسبب مشكلة في المحرك

سيدني- أ ف ب- اعلنت شركة الطيران الاسترالية كوانتاس الأحد أن طائرة ايرباص “ايه380″ تابعة لها كانت تقوم برحلة بين لوس انجليس وملبورن وعلى متنها مئات الركاب، اضطرت للعودة ادراجها بسبب مشكلة في المحرك.

ووقع الحادث مساء الجمعة بعد ساعتين من تحليق الطائرة. وروى ركاب على متن الطائرة انهم لمحوا شرارات تخرج من احد المحركات.

وكتب راكب على تويتر أن “الرحلة 94 لكوانتاس عادت الى لوس انجليس بسبب شرارات كانت تخرج من محرك يتم فحصه حاليا”.

وقالت كوانتاس إن الشرارات نجمت عن ارتفاع حرارة احد المحركات، لكنها نفت ما ذكرته وسائل اعلام استرالية من ان النيران اشتعلت فيه.

واضافت الشركة في بيان ان “الرحلة كيو-اف94 بين لوس انجليس وملبورن عادت الى لوس انجليس بسبب مشكلة في احد محركاتها الاربعة”.

وتابعت ان “الطيارين اتبعوا الاجراءات حسب الاصول واطفأوا المحرك وحطت الطائرة بشكل عادي حوالى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي من السبت”.

وقالت إن “مهندسين يفحصون الطائرة حاليا”.