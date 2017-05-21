محكمة بحرينية تقضي بمعاقبة رجل الدين عيسى قاسم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ

المنامة- د ب أ- قضت محكمة بحرينية الأحد بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهم رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد عيسى أحمد قاسم، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام للنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المتهم فيها الثلاثة، وقضت أيضا بتغريم كل منهم مبلغ مئة ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.

وواجه المدانون في القضية تهما تتعلق “بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها”.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم واتهمته بأنه قام ” بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره”.

وتجدر الإشارة إلى أن قاسم يعد المرشد الروحي للشيعة في البحرين.