إسرائيل توقع صفقة أنظمة جوية ودفاعية مع الهند بقيمة 630 مليون دولار

تل أبيب- رويترز- قالت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء المملوكة للدولة الأحد إنها فازت بعقد آخر قيمته 630 مليون دولار لإمداد أربع سفن في البحرية الهندية بأنظمة جوية ودفاعية.

وللمرة الأولى سينفذ العقد مع شركة بهارات للإلكترونيات الحكومية الهندية التي تعتبر المتعاقد الرئيسي في المشروع في إطار سياسة “صنع في الهند”.

وتم اختبار نظام (باراك 8) الإسرائيلي للصواريخ سطح جو بعيدة المدى بنجاح الأسبوع الماضي على متن سفينة للبحرية الهندية. وتضمن سيناريو الاختبار وجود تهديد في الجو وإطلاق صاروخ لاعتراضه وتدمير الهدف.

وكانت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء عقدت صفقة في أبريل نيسان بنحو ملياري دولار لإمداد الجيش والبحرية في الهند بأنظمة دفاع صاروخي. وإسرائيل من بين أكبر ثلاثة موردي أسلحة للهند.