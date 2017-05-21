مجند سابق في البحرية الأمريكية دهس مارة في نيويورك يقول إنه سعى لتلقي علاج نفسي

نيويورك- رويترز- قال مجند سابق في البحرية الأمريكية متهم بقتل شابة وإصابة 20 آخرين عندما دهس مارة في ميدان تايمز سكوير بسيارته إنه سعى للحصول على رعاية نفسية قبل الحادثة لكن دون جدوى.

وأضاف ريتشارد روخاس (26 عاما) في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نشرت السبت بعد الحادثة التي وقعت في وسط مانهاتن “أردت إصلاح حياتي. أردت الحصول على عمل وحبيبة”.

ونقلت الصحيفة عن روخاس قوله بأسى إنه تحدث مؤخرا مع مستشار للصحة النفسية في مركز محلي للمحاربين القدامى وإنه وعده بالاتصال به يوم الاثنين لكن “الاثنين لم يأت بعد”.

وصعد روخاس بسيارة حمراء داكنة من طراز هوندا إلى الرصيف وأسرع بها ليدهس المارة قبل أن يرتطم بعمود للكهرباء وتستقر السيارة عند تقاطع شارعي 45 وبرودواي في وسط مانهاتن. وأمسكت الشرطة والمارة به أثناء محاولته الهروب على قدميه.

وقال روخاس إنه لا يتذكر الحادثة في تايمز سكوير لكنه يتذكر شراء شطيرة صباح الخميس لتناولها مع والدته قبل أن يقرر قيادة السيارة.

وقال للصحفية “أردت أن أصفي ذهني. آخر ما أتذكره هو قيادة سيارتي. ثم أفقت وسط الشرطة… كنت مذعورا”.

وتشير سجلات البحرية الأمريكية إلى أن روخاس انضم إليها في سبتمبر أيلول 2011 وخدم في ولايتي إيلينوي وفلوريدا.

كما تشير سجلات قضائية إلى إلقاء القبض على روخاس بعد ذلك بعام في قاعدة بحرية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا حيث قال مسؤولون إنه هاجم سائق سيارة أجرة وأخذ يصيح “حياتي انتهت” وهدد بقتل أفراد الشرطة. واتهمت السلطات روخاس بالتعدي ومحاولة مقاومة ضابط دون عنف لكن من غير المعروف كيف سويت هذه القضية.