الاعلامية اللبنانية نضال احمدية تهاجم عمرو دياب وتصفه بالحاقد وتشبهه بأحلام

القاهرة ـ شنت إعلامية لبنانية حرب شرسة على عمرو دياب، قبل سنوات ولكنها عادت وهاجمته من جديد وأكدت أنه كان سببًا في خلاف بينها وبين الفنانة المصرية أنغام.

الإعلامية نضال الأحمدية، قالت خلال استضافتها في برنامج “فحص شامل”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية dmc: “إن عمرو دياب تسبب في خلاف بينها أنغام، واتهمته بأنه قام بتركيب فيلم صوتي تسبّب في خلاف بينهما”.

وأضافت: “أنه في 2006، والذي شهد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، لم تكن تتلقى أي اتصالات هاتفية، ولم تكن مهتمة بأي شيء سوى بلدها والحرب، ولكن بعد استشهاد زميلة صحافية لها، بدأت تتلقى الاتصالات لتقديم العزاء، ومن ضمن هذه الاتصالات التي تلقتها، كانت من المطربة أنغام، والتي عاتبت نضال فيها لأنها قالت عنها إنها “تُنشز″ عند الغناء، لتؤكد لها أنها لم تقل هذا، وكيف تتحدث عن ذلك الأمر، في ظل الحرب واستشهاد زميلتها، لتعتذر أنغام لها، وتقدّم التعازي لها”.

وتابعت “إنه منذ تلك اللحظة، بدأت في هجومها على عمرو دياب، لأنه حاول الوقيعة بينها وبين أنغام، وأنها لا تسعى للقاء عمرو دياب، لأنه لن يضيف لمؤسستها، كما شبهته بأحلام”.

كما وصفته بـ “الحاقد”، وقالت: “إنه كان يرغب أن يكون شريكا في مجلتها عام 2003، وهي رفضت ليس لأنه عمرو دياب، ولكن لأنها ترفض أن يكون أي فنان شريكا لها في المجلة، ومن وقتها بدأ الخلاف بينهما”.