ثور هائج يٌدمر منزلاً عقب هروبه من مهرجان إسباني

مدريد ـ تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات مخيفة لثور يركض في أحد الشوارع الإسبانية قبل أن يتوجه مباشرة إلى منزل ويدمر غرفة المعيشة.

وقع الحادث المروع خلال مهرجان تقليدي سنوي معروف بـ” La Font de la Figuera”في فالنسيا، وظهر الثور يطارد مئات المتسابقين كجزء من تقاليد المهرجان، قبل أن يقرر الهرب ويدخل منزلًا يشاهد أصحابه فعاليات المهرجان من الخارج.

ويمكن رؤية الثور يدمر الأثاث بقرونه، بالإضافة إلى بعض الأطباق الصيني، حيث تسبب في أضرار كبيرة للمنزل، ولحسن الحظ، نجا السكان بأعجوبة.