حكم بالإعدام في غزة على ثلاثة متهمين باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء

غزة- أ ف ب- أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس صباح الاحد حكما بالاعدام على المتهمين الثلاثة باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء.

وأثار اغتيال فقهاء في 24 آذار/ مارس بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، صدمة في القطاع. وتوعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، آنذاك “بالثأر”.

وقال رئيس القضاء العسكري العميد ناصر سليمان في مؤتمر صحافي “أصدرت محكمة الميدان العسكرية ثلاثة احكام بالاعدام على المدانين الثلاثة باغتيال القيادي مازن فقهاء”، مشيرا إلى انه حكم بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان أشرف أبو ليلة (38 عاما) والمدان هشام ع. (44عاما)، “وبالاعدام رميا بالرصاص على المدان عبد الله ن. (38عاما)”.

وأكد أن “أحكام محكمة الميدان العسكرية هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن والاستئناف، وهي احكام واجبة التنفيذ بعد عرضها على الجهات المختصة للتصديق عليها”.

وذكر أشرف ابو ليلة هو “القاتل المباشر للشهيد فقهاء واتهمته المحكمة بالتخابر مع جهة أجنبية معادية وهي العدو الصهيوني”.

أما هشام ع. فتمت إدانته “بالتخابر مع جهة أجنبية معادية وهي العدو الصهيوني والتدخل في قتل فقهاء والتسبب في عمليات قتل العديد من المقاومين”.

وحكم على عبد الله ن. بالاعدام رميا بالرصاص لانه عسكري برتبة ملازم أول في حرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتمت إدانته كذلك “بالتخابر مع العدو”.

وكانت حماس اعلنت خلال الاسابيع الماضية توقيف المتهمين الثلاثة الذين تمت محاكمتهم.

وفقهاء كان أسيرا في سجون الاحتلال الاسرائيلية أبعدته اسرائيل الى غزة لدى الافراج عنه ضمن صفقة تبادل في 2011.

ونفذت حركة حماس في السادس من نيسان/ ابريل حكما بالاعدام شنقا بثلاثة متهمين بالتعامل مع إسرائيل.