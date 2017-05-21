إشارة جديدة على اقتراب فيتولو من برشلونة

مدريد ـ لمّح فيتولو، لاعب إشبيلية الإسباني، إلى إمكانية رحيله عن صفوف النادي الأندلسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة كبيرة في ضمه من جانب برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال فيتولو، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لا أحد يعرف أين سأكون الموسم المقبل، ورغم أنّهم يحبونني هنا وعائلتي سعيدة بالحياة في المدينة، ولكني لم أتخذ قرارًا بعد”.

وتابع “لو رغب نادي إشبيلية في بيعي فلن أمانع، لأن القرار بيني وبين الفريق، وحتى الآن لا يوجد شيء نهائي”.

وينتهي عقد فيتولو مع النادي الأندلسي في 2020، ويمتلك شرطًا جزائيًا يصل إلى 40 مليون يورو، وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ برشلونة الأقرب للتعاقد مع اللاعب ويوافقون على دفع هذا المبلغ قيمة للصفقة.

وسبق ونفى خوسيه كاسترو، رئيس نادي إشبيلية، إمكانية بيع اللاعب، مؤكدًا على اهتمام النادي الأندلسي بتدعيم فريقه بلاعبين جدد دون التخلي عن لاعبيه.