مالاجا يفاوض ريال مدريد لضم مهاجمه قبل موقعة الحسم

مدريد ـ يسعى فريق مالاجا للحصول على خدمات ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، والتعاقد مع اللاعب في أولى الصفقات الصيفية للنادي.

ويكفي ريال مدريد الفوز أو التعادل حينما يحل ضيفًا على مالاجا اليوم، الأحد، على ملعب “لاروزاليدا” في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لحسم اللقب.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أنّه رغم الاهتمام الكبير بمواجهة اليوم بين الفريقين، إلا أنّ رئيس مالاجا سيجتمع قبل المباراة مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لبحث إمكانية ضم ماريانو دياز الذي لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أنّ اقتراب ريال مدريد من ضم الفرنسي كليان مبابي، مهاجم موناكو، يفتح الباب لماريانو وألفارو موراتا لمغادرة النادي الملكي الصيف المقبل.

وتلقى موراتا عددًا من العروض في الدوريات الإنجليزية والإيطالية، إلا أنّه لم يقرر مصيره بعد، فيما يحتاج الفريق الأندلسي لضم ماريانو لإمكانية رحيل ساندرو راميريز، الذي يسعى لضمه كلًا من أتليتكو مدريد وإشبيلية وإيفرتون وبوروسيا دورتموند.