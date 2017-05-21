“ليلة الحناء” في إثيوبيا… لكل قبيلة رسمة





أديس ابابا ـ من أحمدعبد الله ـ تبقى “ليلة الحناء”، التي تسبق حفل الزفاف بيوم، من أبرز طقوس احتفالات الزواج في إثيوبيا، كما أنها وسيلة الزينة الأبرز للفتيات والنساء، ولكل قبيلة ما يميزها.

ونجحت “مريم كمال”، في نيل شهر واسعة بمهنة “الحنّانة”، التي ترسم الحنة، في إثيوبيا، بعد أن جمعت بين موهبة الرسم وحب الحناء.

وتقول مريم، في حديث للأناضول، إن رسم الحنة بالنسبة لها موهبة وشغف منذ الطفولة، وتحديدا بعمر 10 سنوات، ومع الوقت فكرت في مزج الرسم بالحناء، وبدأت بالصديقات والأسرة.

وتضيف أن الصديقات بدأن ينصحنها باحتراف الأمر ، وكانت البداية في السعودية، حيث ولدت، قبل أن تنتقل إلى إثيوبيا منذ سنتين فقط، لتنل شهر واسعة.

ورغم أنها تعمل على رسم الحناء في مختلف المناسبات السعيدة، لكن تبقى “ليلة الحنة”، قبل الزفاف، المناسبة الأهم.

وتقول عنها إنها تبدأ الاستعدادـ بمجرد أن تحدد العروسة موعد ليلة رسم الحنة، لأن ذلك يتطلب الكثير من التحضير.



وتضيف أن عليها معرفة تفاصيل مهمة مثل اختياراتها في الملابس التي ترتديها، الديكور، شكل الرسم المطلوب، القبيلة التي تنتمي إليها.

وتوضح أن بعض القبائل، خاصة من شمالي إثيوبيا تحبذ رسم الحنة على اليدين والرجلين، أما القبائل الأخرى فتختار رسم الحنة على نصف اليدين فقط.

وتمضي “الحنّانة” قائلة: وعلى هذا الأساس أستعد وأجهز لليلة الحنة، إضافة إلى تفاصيل أخرى مثل أن تكون البشرة طبيعية للرسم، بتنظيفها؛ وأنصحها بألا تستخدم الحلاوة في تنظيف البشرة.

وعن كلفة الحناء في إثيوبيا، تقول إن أسعار اليد الواحدة، إذا كانت كاملة، تصل إلى 100 بر (نحو 4 دولارات)، والرجل الواحدة أيضا بالمبلغ نفسه.

كما تلفت “مريم كمال”، إلى أن الوقت الذي يستغرقه رسمة الحناء، يختلف حسب الرسمة والشكل.

وتقول إن رسوم الزخارف يأخذ وقتاً أطول من النقشات الحفيفية العربية على اليد، ويتراوح من 5 دقائق إلى 10 دقائق وهكذا نقش القدم.

أما في حالة الرسم للعروسة وتزينها فيختلف الأمر، وعلى حسب الأذواق، فيتطلب الأمر 30 دقيقة، على الأقل، حسب شكل النقش المطلوب.

وتستخدم في التزيين عدة أنواع من الحناء، وغالباً ما تكون إماراتية أو سودانية، وأفضل الأنواع هي حنة السودان، لثباتها لوقت أطول، كما أن أضرارها أقل بكثير، حسب قولها.

وعن الموضة الحديثة لرسم الحنة، توضح أنها كتابة الأسماء بالشكل والحروف وعبارات تهنئة مثل مولود مبارك، حمدالله على السلامة، إضافة إلى الزخارف والورود.



السؤال الأبرز، الذي يشغل بال الفتيات، وهو كم من الأيام تثبت رسم الحنة على الجسم ؟، تجيب عنه “مريم” بالقول: تختلف مدة ثبات رسم الحنة على الجسم باختلاف نوع البشرة من شخص لأخر.

وتضيف: يختلف الأمر من البشرة الدهنية إلى البشرة العادية وتتراوح مدة ثباتها على الجلد من خمسة أيام، بالنسبة للحناء الإماراتية، وأسبوعين بالنسبة للحنة السودانية.(الأناضول)