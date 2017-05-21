وصول مدمرتين يابانيتين إلى فيتنام للمشاركة في تدريبات بقيادة أمريكية

طوكيو- د ب أ- وصلت مدمرتان من قوات الدفاع الذاتي التابعة للبحرية اليابانية إلى جنوب فيتنام للمشاركة في تدريبات مشتركة بقيادة أمريكية، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) الأحد.

ودخلت المدمرتان وهما “إيزومو” و”سازانامي” إلى الميناء في خليج “كام رانه” السبت.

وستنضم المدمرتان إلى سفن أخرى، من بينها سفينة النقل السريعة “فول ريفر” التابعة للبحرية الامريكية في التدريبات المشتركة المنظمة للدعم الانساني ومواجهة الكوارث.

وذكر قائد أسطول “إيزومو” الادميرال يوشيهيرو جوكا أن وصول المدمرتين للميناء يظهر إصرار اليابان للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأضاف أن البلاد ستمضي قدما في التعاون الامني مع دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا “آسيان”.

وهذه هي المرة الاولى التي ترسو فيها المدمرة “إيزومو” في الخليج المهم استراتيجيا، الذي يشكل مدخلا لبحر الصين الجنوبي. وتواجه فيتنام ودول أخرى نزاعات مع الصين في البحر.