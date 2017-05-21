دونالد ترامب يعلن خلال لقاء مع السيسي نيته زيارة مصر

الرياض- أ ف ب- اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض الأحد نيته زيارة مصر، مشيدا بالعلاقة بين إدارته والقاهرة.

وقال ترامب للرئيس المصري في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة العربية السعودية “بالتاكيد سنضع هذا الامر (زيارة مصر) على جدولنا في القريب العاجل”. ووصف السيسي بـ”الصديق”، مضيفا “مررنا بالكثير معا”.

وتابع ترامب ان “أمن مصر يبدو متينا”. ورد السيسي بالتأكيد على أن “مصر آمنة ومستقرة (…) في ظل التعاون مع الولايات المتحدة”.

ويتعرض عناصر من الشرطة والجيش في مصر منذ 2013 لهجمات قتل فيها مئات العسكريين ورجال الامن. ووقعت خلال الاشهر الماضية تفجيرات انتحارية دامية استهدفت كنائس وقتل فيها عشرات المدنيين.

وقال السيسي لترامب “انت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل”، فرد عليه الرئيس الأمريكي، وسط ضحكات الحاضرين، “أتفق معك في ذلك”.

وفي نيسان/ ابريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حنيها بالرئيس المصري، قائلا انه “يقوم بعمل رائع″ وسط ظروف “صعبة”، طاويا بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها ادارة سلفه باراك أوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الانسان.