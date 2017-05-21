مقتل اثنين وخطف أجنبي في العاصمة الأفغانية

كابول – رويترز – قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عامل إغاثة ألمانياً وحارساً أفغانياً قتلا كما تعرض فنلندي للخطف من منزل في كابول في وقت متأخر الليلة الماضية.

وأضاف المتحدث نجيب دانيش أن الثلاثة يعملون لدى جماعة إغاثة سويدية تعرف باسم (أوبيريشن ميرسي).

وأشار إلى أن تحقيقاً يجرى في الواقعة التي حدثت حوالي الساعة 11.30 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية خطف مواطن فنلندي في أفغانستان لكنها لم تقدم المزيد من التعليقات. ولم يصدر تعليق عن وزارة الخارجية الألمانية.

والخطف مشكلة مزمنة في أفغانستان تؤثر بشكل رئيسي على الأفغان الذين يتم خطفهم للحصول على فدية.

غير أن الأجانب يستهدفون أيضاً إما لطلب فدية أو للضغط على حكومات بلادهم.