القوات العراقية تحرر حي “الصحة الثانية” غربي الموصل

نينوى - الأناضول – قال مصدر أمني عراقي، الأحد، ان القوات العراقية تمكنت من تحرير حي جديد في الجانب الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال).

وأوضح الرائد صفاء البصري، من الشرطة الاتحادية، ان “قوات الرد السريع مدعومة بقوة من جهاز مكافحة الإرهاب شنت صباح اليوم على المواقع التي يتحصن بها التنظيم في حي الصحة الثانية غربي الموصل هجوم واسع، وتمكنت بسرعة خاطفة من تحرير الحي”.

وأشار الى مقتل 9 مسلحين من التنظيم وأسر 2 آخرين والاستيلاء على معداتهم واسلحتهم النارية.

وتابع البصري، انه “لم تسجل أي خسائر بين صفوف القوات المهاجمة لا في الأرواح ولا في المعدات، وتم تحرير 170 عائلة كانت تقطن الحي”,

الى ذلك كشف مصدر أمني عراقي ان معركة القناص تستعر بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في الجانب الغربي لمدينة الموصل (المحور الشمالي الغربي).

وبين الضابط أحمد عبد الاله العزي (ملازم أول)، ان “قناصة قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب يتمركزون في مواقعهم وينفذون عملياتهم ضد الأهداف المناطة بهم”.

وأوضح، ان “قناصة القوات العراقية قتلوا خلال الساعات الأربعة الماضية 8 مسلحين من تنظيم داعش في منطقتي حاوي الكنيسة والنجار شمال غربي الموصل”، لافتاً الى ان “قناصة التنظيم تمكنوا من قنص (جندي وقناص) في القوات المسلحة العراقية في حي 17 تموز شمال غربي المدينة”.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، تشن القوات العراقية، عملية عسكرية واسعة لطرد “الدولة” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت هذه القوات النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي.