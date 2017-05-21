مقتل 25 شرطياً أفغانياً في هجوم لطالبان جنوب شرقي البلاد

كابول - الأناضول – قتل 25 من عناصر الشرطة الأفغانية، الأحد، في هجومٍ شنه مسلحو طالبان، ضد مركزٍ للشرطة جنوب شرقي البلاد.

وقال حاكم ولاية زابل، بسم الله أفغانمل،إن مسلحي طالبان شنوا هجوماً بأسلحة ثقيلة على مركزٍ للشرطة في منطقة شاهجوي بالولاية المذكورة، اليوم.

وأشار الى أن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شرطي، وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأضاف أفغانمل، أن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجانبين.

من جانبه، أفاد بيان لطالبان، أن مسلحيه تمكنوا من السيطرة على مركز للشرطة في شاهجوي.