مقتل قيادي بتنظيم الدولة في غارة جوية على الساحل الأيمن للموصل

بغداد – د ب أ- أعلنت السلطات العراقية الأحد، مقتل “والي الشؤون الإدارية” لنينوى والرقة في تنظيم “الدولة الاسلامية” بضربة جوية على الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية أن “الإرهابي القيادي في عصابات داعش محمد مجبل الجواري مسؤول تنسيق عمليات داعش، قتل بضربة لطيران الجيش في منطقة الزنجيلي أيمن الموصل بناء على معلومات المديرية”.

وأضافت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيانها، أن “الجواري كان نُصّب مؤخراً واليا للشؤون الإدارية لنينوى والرقة”.

وتخوض القوات العراقية منذ نحو سبعة أشهر معارك في محافظة نينوى لتحريرها من تنظيم “الدولة”، وتمكنت بالفعل من القضاء على وجوده في الساحل الأيسر، بينما تتواصل المعارك معه في بعض مناطق الساحل الأيمن.