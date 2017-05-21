اردوغان يعود الى رئاسة حزب العدالة والتنمية

انقرة - أ ف ب – سيصبح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من جديد رئيساً لحزب العدالة والتنمية الاحد، منفذاً بذلك تغييراً اساسياً نصت عليه التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء في 16 نيسان/ابريل الماضي.

وقبل ساعات من بدء مؤتمر الحزب، قتلت قوات الامن التركية رجلين يشتبه بأنهما كانا يعدان اعتداء في انقرة لحساب تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما اعلن محافظ العاصمة ارجان توباجا في تصريحات نقلتها وكالة انباء “الاناضول” الرسمية.

وكان اردوغان قطع رسمياً علاقته بالحزب الاسلامي المحافظ عندما انتخب رئيساً في آب/اغسطس 2014، وفقاً للدستور. لكنه عاد الى صفوف الحزب الذي شارك في تأسيسه في 2001 بفضل مادة اولى في التعديل الدستوري. وقال في مراسم عودته الى الحزب، وقد بدا عليه التأثر، “أعود اليوم الى حزبي، الى منزلي، الى حبي”.

وستسمح عودة اردوغان الى رئاسة الحزب للرئيس التركي بإنهاء الخلافات الداخلية والاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ودعي 1470 مندوباً في حزب العدالة والتنمية الى المشاركة في المؤتمر الاستثنائي في أنقرة لانتخاب الرئيس الجديد للحزب، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة. واردوغان هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.

وأعلن محافظ العاصمة ارجان توباجا ان الشرطة قتلت رجلين خلال عملية استهدفت منزلهما في حي اتيمسغوت بأنقرة بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن.

وجاءت عملية المداهمة بعد شهادة أدلى بها اذربيجاني يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية أوقفته الشرطة التي تشتبه بأن هذا الاخير كان نقل الرجلين اللذين قتلا الى أنقرة. واوضح توباجا “نعتقد أنهما كانا يخططان لهجوم كان معداً للأيام القليلة المقبلة على الارجح”.

وينتظر وصول حوالى ستين الف شخص الى انقرة من مختلف انحاء تركيا لحضور المؤتمر في ملعب رياضي في وسط المدينة.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مرحلة جديدة تبدأ: ديموقراطية، تغيير، اصلاح” الذي يوحي بان تعديلات ستجرى داخل الحزب وفي الحكومة.

وذكرت صحيفة “حرييت” ان هذا التعديل يمكن ان يشمل بين ثمانية وعشرة وزراء.

- سلطة معززة -

عندما غادر اردوغان رئاسة الحزب في 2014، سلم المنصب الى رئيس الوزراء حينذاك احمد داود اوغلو، ثم من بعده لبن علي يلديرين في 2016.

واعلن الحزب الذي يهيمن منذ 15 عاماً على الساحة السياسية التركية، السبت انه سيتم استحداث منصب نائب رئيس للحزب وسيعهد به الى يلديريم.

وقال ايكان ارديمير من “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية” في واشنطن “باستعادته رئاسة الحزب، سيمتلك اردوغان السلطة الرسمية لتحديد مرشحين للمناصب على لوائح حزب العدالة والتنمية”، مشيراً الى ان اردوغان احتفط بهذا الدور “بشكل شبه رسمي” بعد مغادرته الحزب في 2014.

واضاف ارديمير “بينما يعزز صلاحياته داخل حزب العدالة والتنمية، سيزول الهامش الصغير المتبقي لخلافات داخل الحزب”.

وتنتقد المعارضة السماح للرئيس بالانضمام الى حزب سياسي، معتبرة انه يمكن ان يؤثر على حياده.

ويرد اردوغان بالقول ان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك الذي يلقى احتراماً كبيراً في تركيا اليوم، كان يقود حزباً عندما كان على رأس البلاد.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس للجمهورية التركية رئاسة حزب في الوقت نفسه منذ نهاية الولاية الرئاسية لعصمت إينونو، الذراع اليمنى لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال وخلفه.

وكان اردوغان شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية إلى جانب شخصيات محافظة بينها سلفه عبدالله غول، الذي لم ينضم مجدداً إلى الحزب بعد توليه رئاسة الجمهورية بين 2007 و2014.

وفاز معسكر اردوغان في 16 نيسان/ابريل بفارق بسيط في استفتاء على تعديلات دستورية واسعة تنقل تركيا الى نظام رئاسي، بنسبة 51،41% من الأصوات.