العاهل السعودي : القمة الإسلامية الأمريكية ستكون إيجابية على المنطقة والعالم

الرياض - د ب أ – رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالمشاركين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتي من المتوقع انطلاقها في وقت لاحق في الرياض الأحد.

وقال الملك سلمان على “تويتر”:”أرحب بالمشاركين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية”.

وأضاف: “آفاق قمة الرياض ستكون إيجابية على المنطقة والعالم.. وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.

ويشارك الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تضم قادة وممثلين عن 55 دولة من مختلف أنحاء العالم.