قيادي رفيع في حزب الله يصف ادارة ترامب بـ”المجنونة” بعد ادراجه على قائمة الارهاب

بيروت – أ ف ب – وصف القيادي الرفيع في حزب الله اللبناني السيد هاشم صفي الدين في اول تعليق الاحد، بعد ادراجه من قبل واشنطن والرياض على “قائمة مشتركة للارهاب”، الادارة الامريكية بـ”المجنونة”، مؤكداً انها لن تتمكن من هزيمة حزبه.

وقال صفي الدين خلال مشاركته في احتفال في جنوب لبنان، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان “الإدارة الأمريكية حينما كانت على حالها وأوضاعها، لم تتمكن من النيل من المقاومة، وبالتالي فإن هذه الإدارة الأمريكية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، لن تتمكن من المقاومة، ولن يحصلوا على شيء”.

واضاف “ما سيحصلون عليه هو مزيد من الصراخ الإعلامي، وسينتهي كل ما فعلوه” معتبراً ان الولايات المتحدة “باتت أضعف بكثير مما كانت عليه في السنوات والعقود الماضية”.

وياتي موقف صفي الدين بعد اعلان واشنطن والرياض الجمعة، ادراجه على اول “قائمة سوداء مشتركة للارهاب” بين البلدين، وذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية، في اول زيارة خارجية له تنتهي الاثنين.

واعلنت الخارجية الامريكية الجمعة ان هذه الخطوة “هي آخر مثال على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة تمويل الارهاب”.

واوضحت وكالة الانباء السعودية ان المملكة اتخذت هذا الاجراء “على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني (…) وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد”.

ويعد صفي الدين، في العقد الخامس من العمر، من قادة الصف الاول في الحزب ومن المقربين من ايران. وهو قريب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ويشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، اي الجهاز الذي يشرف على الشؤون السياسية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية للحزب.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الشيعي المدعوم بشكل رئيسي من ايران، الخصم اللدود للسعودية، “منظمة ارهابية”.

ويشارك حزب الله، وهو من ابرز حلفاء دمشق، الى جانب الجيش السوري في محاربة الفصائل المعارضة بشكل علني منذ العام 2013.

وكانت السعودية الداعمة للمعارضة السورية اعلنت في اذار/مارس 2016 حزب الله “تنظيماً ارهابياً”، وسبق ان اتخذت اجراءات اقتصادية عقابية بحق مسؤولين في الحزب وافراد وشركات قالت انها على علاقة به.

كما علقت العام الماضي برنامج مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار على خلفية ما اعتبرتها “مواقف عدائية” من جانب بيروت ناتجة من “خضوع″ لبنان لحزب الله.

وتتهم السعودية حزب الله ايضاً بدعم المتمردين اليمنيين الحوثيين الذين تقود تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.