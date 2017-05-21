كوبا تصف اتهامات ترامب ب”السخيفة”

هافانا - أ ف ب – وصف التلفزيون الرسمي الكوبي مساء السبت، تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب انتقد فيها “القمع″ الذي يتعرض له الشعب الكوبي كما قال، بأنها “سخيفة”.

وفي بيان صدر في مناسبة عيد الاستقلال الكوبي الذي يتزامن مع الانتصار على السلطات الاستعمارية الاسبانية قبل 115 عاماً، اعتبر ترامب في البيان ان “الاضطهادات الظالمة لا يمكنها ان تبدل احلام الكوبيين بانعتاق اطفالهم من القمع″.

واشار التلفزيون الكوبي الى “الرئيس الامريكي الذي تقدم اليه نصائح سيئة” ووصف بيانه بأنه “مشكوك فيه وسخيف”. واضاف “حتى الادارة الامريكية على علم بالتأكيدات الخرقاء والمتناقضة للملياردير الذي اصبح رئيساً، سواء على صعيد السياسة الدولية ام القضايا الداخلية”.

ولم يحدد التلفزيون ما اذا كان البيان الذي تلي على شاشته يعتبر رداً رسمياً.

ويحكم الجزيرة الشيوعية الرئيس راوول كاسترو الذي خلف في تموز/يوليو 2006 شقيقه فيدل، الزعيم الثوري الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعدما حكم كوبا بقبضة من حديد طوال نصف قرن.

واتبع الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما سياسة انفتاح حيال كوبا اتاحت عودة العلاقات الدبلوماسية، لكن ترامب هدد بالتراجع عن هذا التقارب التاريخي.

وقد صدر البيان الرئاسي الامريكي بعد اسبوعين على اعلان وزارة الخارجية الامريكية ان إحدى اولويات ادارة ترامب تقضي بأن تحرز الجزيرة تقدماً كبيراً على صعيد حقوق الانسان.

واعلن كاسترو (85 عاماً) انه سيستقيل في شباط/فبراير 2018.

واستقلت كوبا رسمياً في 20 ايار/مايو 1902 بعد حرب للاستقلال عن اسبانيا (1895-1898) ايدتها الولايات المتحدة.