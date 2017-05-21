مقتل 12 مسلحاً حوثياً في غارات للتحالف العربي شرقي اليمن

مأرب - الأناضول – قتل 12 مسلحاً من عناصر جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، الأحد، في غارات للتحالف العربي على مواقع للجماعة في منطقة “صرواح” بمحافظة “مأرب” شرقي اليمن.

جاء ذلك بحسب ما نقله مركز سبأ الإعلامي، التابع للمقاومة الشعبية بمحافظة “مأرب”، عن مصادر ميدانية لم يسمها، في بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال المركز إن “طائرات التحالف العربي شنت فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت تجمعات للمليشيات في منطقة “المخدرة” ومدينة “صرواح” مركز المديرية التي تحمل نفس الاسم شرقي اليمن” .

وأسفرت الغارات بحسب المصادر، “عن مقتل 12 من عناصر المليشيات بمنطقة “مورة” بالمخدرة، ومواقع أخرى في صرواح” .

وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت مخزناً للأسلحة بمنطقة “مورة”، في جبهة “المخدرة”، ودمرته، وسُمعت اصوات انفجارات استمرت لما يزيد عن ساعة.

كما استهدفت غارة أخرى طاقماً (دورية) عسكرياً للمليشيات بذات المنطقة ودمرته.

ويسيطر الحوثيون على مديرية “صرواح” غربي مدينة “مأرب”، منذ أبريل/ نيسان 2015، واتخذوا منها منطلقاً لعمليات عسكرية ضد قوات التحالف والجيش اليمني في مدينة “مأرب” شرقي اليمن.

وتشهد عدة محافظات يمنية، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي “الحوثي”، والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى؛ مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وصالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.