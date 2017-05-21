المرصد السوري : مقتل 5 عناصر في تفجيرين استهدفا مقراً لحركة إسلامية بريف إدلب الشرقي

القاهرة – د ب أ – أفا د المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة عناصر على الأقل جراء تفجيرين ضربا مقراً يتبع حركة أحرار الشام الإسلامية، في منطقة تل الطوقان الواقعة شرق بلدة سراقب، بريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد ، في بيان صحافي الأحد ، إن من ضمن الأشخاص القتلى قيادياً محلياً في الحركة، كما عثر على جثتين تحولتا لأشلاء يعتقد أنها للشخصين اللذين فجرا نفسيهما في المقر.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.