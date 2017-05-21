ترامب يقول ان مكافحة “الارهاب” ليست “حرباً بين الاديان”

الرياض - أ ف ب – أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بحسب مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه في وقت لاحق الاحد امام قادة من دول عربية ومسلمة في الرياض، ان مكافحة “الارهاب” ليست “حرباً بين الاديان”، بل انها “معركة بين الخير والشر”.

وجاء في المقتطفات “هذه ليست حرباً بين الاديان المختلفة، او المذاهب المختلفة، او الحضارات المختلفة”.

وتابع “انها معركة بين المجرمين البرابرة الذين يسعون الى القضاء على الحياة، والناس الاتقياء من كل الاديان الذين يسعون الى حمايتها”، مضيفاً “انها معركة بين الخير والشر”.

ويواصل ترامب زيارته الى السعودية حيث عقد قبل الظهر قمة مع قادة الدول الخليجية.