إصابة طفل فلسطيني بجراح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

بيت لحم – الأناضول – أصيب طفل فلسطيني، الأحد، بجراح خطيرة، إثر قنبلة صوتية أطلقها الجيش الإسرائيلي أصابت رأسه، خلال مواجهات اندلعت جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن “طفلاً يبلغ من العمر 7 أعوام، أصيب بجراح خطيرة وحالته مستقرة”.

ولفتت إلى أنه “أصيب بقنبلة صوتية برأسه، في بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة”.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية في الشارع العام للبلدة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ورد الشبان برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الفارغة.