الصحة العالمية : ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 315 حالة

صنعاء - د ب أ – أعلنت منظمة الصحة العالمية الاحد ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن الى 315 حالة، منذ 27 نيسان/ابريل الماضي.

وقالت المنظمة ، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “وباء الكوليرا يستمر في الانتشار في اليمن، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 29300 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و 315 حالة وفاة مرتبطة بها في 19 محافظة يمنية”.

ويشهد اليمن مخاوف من ارتفاع كبير في عدد الاصابات بالكوليرا، قد يصل الى 300 الف حالة خلال ستة أشهر، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية الاسبوع الماضي، اضافة الى عدد “كبير جداً” من الوفيات.

وانتشر وباء الكوليرا في عدة محافظات يمنية بشكل غير مسبوق، ما دعا وزارة الصحة بصنعاء الاسبوع الماضي، الى اعلان حالة الطوارىء في العاصمة، لافتة إلى أنها أصبحت منكوبة صحياً وبيئياً جراء تفشي وانتشار الكوليرا “الذي أصبح يحصد أرواح المواطنين”.

ويعاني اليمن من تدهور كبير في الأوضاع الصحية والإنسانية، جراء الصراع الدائر في البلاد بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين.