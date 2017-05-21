الرياض تؤكد ان ازمات ترامب الداخلية لا تؤثر على علاقات البلدين

الرياض - أ ف ب – اكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في الرياض الاحد، ان الازمات الداخلية التي يواجهها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا تؤثر على مسار تعزيز العلاقات بين ادارته والمملكة.

وقال الفالح على هامش قمة بين ترامب وقادة ومسؤولين من دول عربية ومسلمة في العاصمة السعودية، رداً على سؤال عما اذا كانت الازمات الداخلية التي تلقي بظلالها على ادارة ترامب يمكن أن تؤثر على علاقته مع السعودية، “بالتأكيد لا. علاقتنا هي مع الولايات المتحدة التي تمتلك قيادة عظيمة اليوم”، مشيداً “بالمواقف التي اتخذتها ادارة ترامب”.

ويزور ترامب السعودية منذ السبت في اول زيارة خارجية رسمية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي، على وقع زلزال سياسي داخلي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير الاف بي آي والهزات التي ما زالت تتوالى فصولاً، وابرزها التحقيق بوجود صلات بين اعضاء من فريقه وروسيا.

وشهدت الفترة التي سبقت مغادرة ترامب الى الرياض بروز سلسلة من القضايا التي تم الكشف عنها وهزت مكانته على الصعيد المحلي، حتى انه بات يقارن بشكل واضح مع الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون الذي أرغم على الاستقالة عام 1974.

لكن بعيداً عن الازمات الداخلية، استقبل ترامب بحفاوة في المملكة السعودية ووقع مع الملك سلمان عقوداً بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 مليارات عقود تسلح تهدف الى مواجهة “التهديدات الايرانية”.

ويلقي ترامب خطاباً الاحد امام قادة ومسؤولين من دول عربية ومسلمة، قبل ان يتوجه الى اسرائيل ثم الى الفاتيكان.