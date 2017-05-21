سوريا.. الدفعة الثالثة من مهجَّري برزة بدمشق تصل محافظة إدلب

إدلب – الأناضول – وصلت الأحد، القافلة الثالثة من سكان ومقاتلي حي برزة في العاصمة السورية دمشق إلى محافظة إدلب شمالي البلاد.

ويأتي توجه هذه القافلة إلى إدلب في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أسابيع بين النظام السوري وممثلين عن الحي الخاضع لسيطرة المعارضة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن القافلة، المؤلفة من 33 حافلة، تضم قرابة ألف و700 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت القافلة خرجت السبت من حي برزة الخاضع لسيطرة قوات نظام بشار الأسد.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، انطلقت دفعتان نقلتا ألفاً و614 من المدنيين ومقاتلي المعارضة المهجّرين من “برزة” إلى محافظة إدلب.

ويتوقع أن يتم إجلاء 6 آلاف آخرين من “برزة” الذي يسكنه 40 ألف شخص، خلال الأسابيع القادمة، نحو مناطق المعارضة.

ومن المنتظر أن تنطلق الدفعة الرابعة من مهجري برزة خلال الأيام القريبة المقبلة.