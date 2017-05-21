ابراهيم رئيسي يندد بـ”تجاوزات” في الانتخابات الإيرانية

طهران- أ ف ب- ندد المرشح المحافظ ابراهيم رئيسي الذي هزم الجمعة في انتخابات الرئاسة الايرانية بـ”تجاوزات” خلال عملية الاقتراع، وطالب مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات بمراجعة تلك التجاوزات.

وفي رسالة وجهها الأحد إلى آية الله احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي ان يوافق على نتائج الانتخابات الرئاسية، طلب رئيسي “مراجعة بعض التجاوزات المرتكبة قبل وخلال الانتخابات” حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

واشارت الوكالة إلى أن رئيسي بعث إلى المجلس مستندات من مئات الصفحات تتعلق بتلك “التجاوزات”.

ويستطيع المرشحون تقديم شكاوى إلى مجلس صيانة الدستور خلال الأيام الثلاثة التي تلي الانتخابات.

وكتب رئيسي “لا يمكنني السكوت على الظلم المرتكب في حق الناس. لذلك اطلب مراجعة هذه الحالات وفقا للقانون”.

وكان معسكر المرشح المحافظ ندد الجمعة بحصول “تجاوزات” وتقدم بـ129 شكوى.

وبحسب النتائج التي اعلنتها وزارة الداخلية، فاز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات بحصوله على 57% من الاصوات بفارق كبير على رئيسي الذي حصل 38,3%.

وليس من المتوقع ان يسفر الطلب الذي تقدّم به رئيسي الى الطعن بنتيجة الانتخابات مبدئيا.