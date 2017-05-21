إحالة 48 متهما بتفجير ثلاثة كنائس في مصر إلى القضاء العسكري

القاهرة- رويترز- قال بيان الأحد إن النائب العام المصري أحال 48 متهما بتفجير ثلاث كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا ومهاجمة كمين لقوات الأمن في محافظة الوادي الجديد إلى القضاء العسكري.

وأسفرت الهجمات على الكنائس في ديسمبر كانون الأول وابريل نيسان عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وأضاف البيان أن المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة والكنسية المرقسية بالاسكندرية وكنيسة مار جرجس في طنطا شكلوا خليتين تابعتين لجماعة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في محافظتي القاهرة وقنا.

وأسفر الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد في يناير كانون الثاني عن مقتل ضابط وسبعة مجندين وإصابة ثلاثة آخرين من قوات الأمن.

ونسب البيان للمتهمين “قتل عدد من القائمين (على الكمين) من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم”.

وجاء في البيان أن المتهمين وجهت لهم تهمة “الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا”.

وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في الهجمات، بحسب البيان، أن ثلاثة انتحاريين ارتكبوا الهجمات على الكنائس الثلاث التي أسفرت أيضا عن مقتل عدد من رجال الأمن.

وأوضح البيان أن 31 من المتهمين قيد الاحتجاز مضيفا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.

ومنذ نحو أربع سنوات كثف إسلاميون متشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادهما. وأعلن المتشددون في 2014 البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ويقول الجيش إنه قتل المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.