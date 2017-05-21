انتصار قضائي جديد للفنانة المصرية عبير الشرقاوي على طليقها

القاهرة ـ قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر ضياء صبحي ومصطفى رشدي، ببراءة الفنانة المصرية عبير الشرقاوي، من تهمة سب وقذف طليقها الدكتور طارق المعداوي.

وكان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم “9820 لسنة 2016″، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنه تعرضت لسيرته وإهانة كرامته.

يذكر أن محكمة جنح الدقي قد برّأت طارق محمد صلاح الدين المعداوي، “طبيب نفسي”، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبدالفتاح، من اتهامهما بسب وقذف الفنانة في الدعوى رقم 2466 لسنة 2016.

عبير الشرقاوي، كانت قد أقامت عدد من القضايا اتهمت فيها طليقها بتعريض حياة ابنهما للخطر، بعد منعه من تناول أدويته.