توقيف 27 شخصا بتهمة المثلية الجنسية في بنغلادش

دكا ـ أوقفت الشرطة البنغلادشية 27 شابا في تطبيق نادر نسبيا لقانون يجرّم العلاقات المثلية في هذا البلد ذي الغالبية السكانية المسلمة.

ونفذ مسؤول في كتيبة التدخل السريع، وهي قوة نخبة في الشرطة، مداهمة في مركز اجتماعي في دكا كان هؤلاء الشبان متجمعين فيه، موضحا أنه أوقفهم بتهمة “المثلية الجنسية”.

غير أن مسؤولا آخر في الشرطة أشار إلى أن هؤلاء الأشخاص أوقفوا بتهم مرتبطة بالمخدرات.

واكتشفت الشرطة في المركز واقيات ذكرية ومخدرات، على ما أعلن قائد كتيبة التدخل السريع.

وقال قائد الكتيبة لوكالة فرانس برس “لقد أوقفنا 27 شخصا بتهمة المثلية الجنسية. هم مثليون وكانوا يشاركون في حفلة”.

واقتيد الشبان إلى السجن. وقال قائد الشرطة المحلية محمد جبير “أطلقنا مسارا قانونيا في حقهم لأن كتيبة التدخل السريع ضبطت بين أغراضهم مادة الميثامفيتامين والماريجوانا”.

ويجرّم القانون في بنغلادش العلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه بموجب تشريع متوارث من الاستعمار البريطاني نادرا ما يطبق.

ويضطر المثليون من الجنسين إلى إخفاء ميولهم الجنسية بسبب التمييز الذي يلحق بهم.