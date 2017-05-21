مسن مصري عمره 73 عاما يدرس الإعدادية مع حفيده

القاهرة ـ قرر مسن مصري يدعي الحاج محمد بدران – 73 عاما-، ابن قرية كفر الصلاحات التابعة لمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، أن يكمل تعليمه ويحصل على الشهادة الإعدادية بعد أن حصل على شهادة الابتدائية في عام 1956، وأصبح العجوز زميلا لحفيده، وشاركه مذاكرة دروسه في الصف الثالث الاعدادي.

ويرجع قرار العجوز رغبة في خوض الانتخابات البرلمانية، حيث أوضح بدران، إنه توجه لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية السابقة، لكنه رفض لعدم حصوله على الشهادة الإعدادية، فتوجه إلى الإدارة التعليمة ببنى عبيد وقدم الشهادة الابتدائية التي حصلت عليها في عام 1956 وبدأ في الدراسة وكان وقتها حفيده في المرحلة الابتدائية، وذاكرا سويا حتى وصلا إلى الثالث الإعدادي.

وأضاف “العلم نور وأنا قررت أن أقوم بتكملة تعليمى في الثانوية العامة وبعد ذلك إذا أصبح في عمري بقية أقوم بالدراسة في كلية الحقوق ولم التفت إلى كلمات المنتقدين لى”.