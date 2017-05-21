السجن 5 سنوات لرجل أعمال مغربي احتجز والدته وسرق ممتلكاتها

الرباط ـ قضت المحكمة الاستئنافية في الدار البيضاء، بالسجن 5 سنوات لرجل أعمال، بتهمة احتجاز والدته المسنة وسرقة ممتلكاتها.

ووجهت المحكمة للأبن تهمة الاحتجاز في حق الأصول والسرقة بالعنف والمساهمة وخيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وكان المتهم يتابع طيلة أطوار المحاكمة في حالة سراح ليتم اعتقاله فور النطق بالحكم من داخل قاعة المحكمة .

وكانت والدة رجل الأعمال أطلقت نداءات استغاثة عبر مقاطع فيديو على الموقع “يوتوب”.