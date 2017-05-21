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ترامب: النظام الإيراني مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

May 21, 2017

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الرياض ـ د ب أ ـ اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني بالمسؤولية عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال خلال خطابه أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض،اليوم الأحد، إن “إيران توفر الأسلحة والتدريب للإرهابيين والجماعات المتطرفة”.

وأكد على ضرورة العمل على منع إيران من تمويل المنظمات الإرهابية.

وأضاف أن ” إيران أشعلت لعقود نيران الصراعات في المنطقة”، مشيرا إلى أنه بدون الدعم الإيراني لما تمكن النظام السوري من ارتكاب الهجمات التي ارتكبها.

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