حماس ترفض وصف ترامب لها بأنها منظمة إرهابية

غزة ـ رويترز ـ أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ اليوم الأحد رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها حماس بالإرهاب واعتبرت ذلك “انحيازا للاحتلال” مؤكدة أنها حركة تحرر وطني تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس عبر صفحته على فيسبوك “إن هذه التصريحات مرفوضة وتشويه لسمعة مقاومة شعبنا وتحريض عليه وانحياز كامل للاحتلال الصهيوني”. وأضاف أن “حماس حركة تحرر وطني تدافع بشكل مشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني والإرهاب هو الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل الجماعي بحق أبناء شعبنا وبدعم وبغطاء أمريكي رسمي”.