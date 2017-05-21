مقاتلو المعارضة يغادرون آخر معقل لهم في مدينة حمص السورية

حمص ـ رويترز ـ غادرت آخر حافلات تقل مقاتلي المعارضة وأسرهم حي الوعر المحاصر في مدينة حمص السورية اليوم الأحد ليكتمل بذلك اتفاق يعيد السيطرة على المدينة بأكملها للقوات الحكومية لأول مرة منذ بداية الحرب.

وغادر مئات المقاتلين أمس السبت واليوم الأحد في إطار المرحلة الأخيرة من إجلاء مقاتلي المعارضة من حي الوعر الذي تحاصره القوات الحكومية منذ وقت طويل وهو آخر حي كانت تسيطر عليه المعارضة في حمص.

وغادر آلاف من مقاتلي المعارضة وأسرهم عددا من المناطق في غرب سوريا في الأشهر الأخيرة فيما تصفه الحكومة بأنها اتفاقات مصالحة مما يعيد السيطرة الكاملة للحكومة السورية على المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد. وانتقدت المعارضة والأمم المتحدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تهجير قسري لأعداء الرئيس بشار الأسد وهي غالبا ما تأتي بعد حصار وقصف يستمر شهورا أو سنوات.

وقال أحد مقاتلي المعارضة أثناء مغادرته حي الوعر اليوم الأحد إن مقاتلين كثر جاءوا إلى المنطقة من مناطق أخرى بحمص من بينها المدينة القديمة بعد أن استعادت القوات الحكومية تلك المناطق في وقت سابق خلال الصراع.

وأردف قائلا دون أن يذكر اسمه” لا أريد البقاء هنا.سأذهب إلى إدلب وأريد الذهاب إلى تركيا ثم إلى أوروبا بعد ذلك”.

وتوجه المبعدون في الأغلب إلى محافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة أو إلى جرابلس الواقعة بمحاذاة الحدود الشمالية لسوريا قرب تركيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حي الوعر يخضع لحصار كامل منذ أكثر من عام.

وقال ضابط روسي للتلفزيون السوري إن القوات الحكومية بدأت السيطرة على مناطق مهمة بالحي بدعم من الشرطة العسكرية الروسية.

وقال محافظ حمص طلال البرازي للصحفيين إن حي الوعر سيصبح في الساعات المقبلة “خاليا من السلاح والمسلحين”.

وأضاف أن أكثر من 700 من مقاتلي المعارضة سيغادرون بنهاية المرحلة الأخيرة اليوم الأحد إلى جانب ألف آخرين على الأقل بينهم أفراد عائلاتهم.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للذين غادروا الوعر على عدة مراحل منذ بدء تنفيذ الاتفاق في مارس آذار يزيد على 14 ألفا.

ومن بين هؤلاء نحو 3700 مقاتل من المعارضة سُمح لهم بالمغادرة وهم يحملون أسلحتهم الخفيفة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمقاتلين من المعارضة يضعون حقائب وأكياسا في حافلات ويحملون بنادق كلاشنيكوف فيما وقف مسلحون موالون للحكومة يتابعون الإجراءات.

وقال البرازي إن نحو 1150 مقاتلا من المعارضة قرروا البقاء في الحي وتسليم سلاحهم بموجب اتفاق للعفو.