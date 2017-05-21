البيان الختامي للقمة الإسلامية – الأميركية: 34 ألف جندي لـ”محاربة الإرهاب” في سوريا والعراق

الرياض – الأناضول : كشف “بيان الرياض”، الصادر في ختام “القمة العربية الإسلامية الأمريكية” عن إعلان نوايا لتأسيس “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي” بحلول 2018 لتحقيق “الأمن والسلم” في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة، الذي حمل عنوان “بيان الرياض”، عقب انتهاء القمة، بمشاركة عشرات القادة والزعماء العرب والمسلمين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب البيان، “ثمن القادة (المشاركون في القمة) الخطوة الرائدة بإعلان تأسيس (تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في مدينة الرياض) والذي ستشارك فيه العديد من الدول (لم يحددها) للإسهام في تحقيق السلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وأوضح أنه “سيتم استكمال تأسيس ذلك المركز، وإعلان انضمام الدول المشاركة (فيه) خلال عام 2018″.



البيان الختامي للقمة رحب، أيضاً، بـ”استعداد عدد من الدول المشاركة في التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (لم يحددها) لتوفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة”.

كما أعلن عن بناء “شراكة وثيقة” بين قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً”