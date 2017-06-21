شاهد كيف بايع محمد بن نايف محمد بن سلمان خلفاً له كولي للعهد في السعودية Jun 21, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - telegramرئيسيةفيديو
ألم يعلمنا ديننا الحنيف أن الإنحناء هو فقط لله عز وجل؟ كيف ينحني من هو من المفروض أن يكون على علم وصيانة للدين الإسلامي وتعاليمه أن لا ينحني
ا للاسف مرض مزمن في انظمتنا الفاشله العقيمه التي تقف مكانك سر ..
وحتي نحكم علي نظام معين كيف يسير نسال كم هذا الوطن ينتج من منتجات تنافس الدول الأخري وكم من التغيير الإيجابي الذي أحدثه هذا النظام …وكم هو المدي العلمي في هذا الوطن …وما هي المشاريع التي يقوم بها داخل وخارج الوطن ..؟
وما مدي إنتاجه العسكري و و و و
وما مدي استغلاله لثروات بلاده ..!؟.
وما مدي حريه الراي متوفر به …
ومدي دعم البحوث العلميه وتشجيع الابتكارات …
السوءال الذي يطرح نفسه هو ما هي المعياري التي يجب ان تتوفر في قيادي هذا الشعب ؟؟
هل يجوز للمغترب بكفاءته العلميه وإخلاصه ان يقود هذا الوطن ؟!؟.
هل الدين الشخصي القاءد من معايير هذا المنصب ،،.؟
ومن افضل في القياده رحل الدين أم رجل الكفاءة العلميه !؟.
وما هو موقف حكامنا من معايري الانتقاء ..
أتصور يعينوا من قبل الاستعمار في هذه الأوقات ..لان الاستعمار يدرك أمورنا ويدرك مستقبلنا اي يحافظ علينا من اجل ان يحافظ علي استعماره لنا …
وخير دليل علي ذلك بقاءنا مكانك سر..
حتي الأغنام والأبقار والخيول أصبحنا تستوردها وذلك لفراغ عقولنا في جميع مناحي الحياه …
لا يغيير الله ما بقوم حتي يغييروا ما بأنفسهم …فهل من مجيب ؟!
تغيير الحكمه وليس تغيير الأجساد …
مبروك مبروك مبروك ..
فلسطين تعرفون اين تقع فلتتوجهًوا لها ..اذا بكم خيرا …
النازح مكانك سر
AL NASHASHIBI
الأخ علي المحترم
ليس كل إنحناء معناه التعبد!
هناك انحناء الأحترام والعطف وفي المقابل هناك أخرى للخنوع و الذل والخوف
ليس دفاعاً عن أحد ولكن الله أعلم بمقصده من هذه الحركة
تحياتي
الراوي
وفق بعض التقارير ، أن محمد بن نايف تنازل عن ولاية العهد مقابل صفقة مالية ضخمة ، وصلت الى رقم فلكي هو مائة مليار دولار !!
إن صحت هذه الرواية ، معنى ذلك أن الأصح أن نقول أن محمد بن نايف باع و ليس بايع !!
و إن عملية المبايعة هي تعبر عن معناها التجاري حرفياً !!
هذا فعل ينم عن احترام شديد و يدل على اخلاق محمد بن سلمان رغم اني لا احب توجهات ال سعود نحو سياسات الغرب و اتباعهم و تنفيذ اوامرهم ، على كل حال هذه هلي حال سياسة كل دول الخليج يتسابقون لإرضاء الغرب بصفة عامة و يحتقرون باقي العرب و المسلمين خصوصا الامارات، هذه حقيقة لا ينكرها الا مغرض او جاهل
*عزيزي د.أثير حياك الله.
(المليارات) ذهبت الى سيدهم
(ترامب) ولم يترك لهم سوى
الفتات.
تحياتي.سلام
حياك الله اخي سامح وكل عام وانت والعائله الكريمة و الاردن العزيز بكل الخير
صدقت والله ، ذهبت سدى الى سيدهم !