مسؤول بريطاني سابق يحذر من مخاطر تراجع دور أمريكا في العالم

(أ ف ب) ـ قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية اليوم الأربعاء إن الدور الأمريكي المتراجع في ظل الرئيس دونالد ترامب يشكل أكبر تهديد للأمن في العالم.

وكان جون ساورز الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات (ام آي 6) يتحدث أمام مؤتمر أمني يعقد في هرتسيليا قرب تل أبيب في إسرائيل.

وأضاف أن “أكبر تهديد يواجهه العالم هو كيف يمكننا جميعا التأقلم مع الانسحاب التدريجي لقيادة أمريكية مسؤولة وشبكة التحالفات التي تقيمها اميركا مع اوروبا، ومع دول اسيا، ونموذج التحالفات والشراكات التي كانت لديها في هذه المنطقة“.

وأضاف ساورز أن ذلك سيكون له “تأثيرات مدمرة كبيرة ولا أحد يعمل على التكيف معه”.

وتابع أن هذا “يترك حاليا تأثيرا كبيرا في عالم الامن، واعتقد أن أكبر تهديد الان يكمن في كيفية التأقلم مع ذلك ـ تصرفات الدول الأخرى التي تحاول استغلال ما يحدث ـ ما يشكل اكبر خطر على العالم“.

ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير الفائت، تعهد ترامب إلغاء قرارات الرئيس السابق اوباما باعادة العلاقات مع كوبا، معيدا فرض الحظر التجاري الأمريكي على كوبا، كما شدد اجراءات سفر الأمريكيين إلى الجزيرة.

وخلال زيارته بروكسل في أيار/مايو، صدم ترامب حلفائه من القادة الأوروبيين وأعضاء فريقه للسياسة الخارجية حين حذف سطرا من خطابه يؤكد الدعم الأمريكي للأمن الجماعي للحلف الاطلسي.

ومطلع الشهر الحالي، أثار ترامب غضب شركاء واشنطن في مجموعة السبع بعد قراره الانسحاب من اتفاق باريس لمكافحة التغيرات المناخية الموقع عام 2015.

وأشار ساورز إلى أن هجمات الشعبويين ضد العولمة أدت إلى تغييرات عميقة في سياسة الغرب.

وقال ساورز الذي سبق وان شغل منصب سفير بلاده لدى الأمم المتحدة “لدي تحفظات عميقة حيال ترامب كرئيس للولايات المتحدة“.

وتابع “لكنني لا أعتبره سببا لتلك المشكلات، انما نتيجة للتغييرات في المجتمع الأمريكي وارادة أمركا في الاحتفاظ بأعباء العالم كما كانت تفعل خلال السبعين عاما المنصرمة”.

وعزا ساورز الأسباب الكامنة وراء ذلك الى عدم نجاح “المجازفات” العسكرية في العراق وافغانستان والأزمة المالية العالمية.