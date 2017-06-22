تأييد حبس الفنانة المصرية غادة إبراهيم بتهمة الدعارة بعد رفض استشكالها الثاني

القاهرة ـ قررت محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال الثاني المقدم من الفنانة المصرية غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا في اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتأييد الحكم، وذلك لتغيبها عن الحضور.

صدر الحكم بعضوية المستشاريين أحمد عمر حسين وضياء الدين عبدالله، وسكرتارية علي حسن، إبراهيم فرج.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة بزينهم، قد قضت في وقت سابق بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها إلى عام واحد في اتهامها وآخرين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقضت المحكمة في وقت سابق، بحبس الفنانة غادة إبراهيم، و3 آخرين 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، والمراقبة، لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي.

كانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوي، قد استأنفت على براءة الفنانة، بعد أن أصدرت محكمة جنح دار السلام حكمًا يقضي ببراءة الفنانة من تهمة إدارة شقة للأعمال المنافية.